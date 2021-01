Ondanks nerfen van wapens zijn Warzone spelers nog niet tevreden

Volgens Call of Duty Warzone spelers heeft Raven Software de ‘OP’ wapens uit Black Ops Cold War niet genoeg generft.

De update die gisteren door Raven Software werd vrijgegeven moest een einde maken aan de nieuwe meta wapens. Denk hierbij aan de Mac 10, de Akimbo Diamattis, de Type 63 en de DMR. Spelers gingen naar de update op onderzoek uit en vonden dat ze eigenlijk te weinig merkte van de nerf.

Volgens Raven zouden de wapens als volgt generft zijn, waar spelers nu claimen dat het meer een balans is:

The time has come. #Warzone update going live: – DMR 14 – Reduced headshot damage, increased recoil

– Type 63 – Reduced headshot damage, increased recoil

– Mac-10 – Decreased headshot multiplier

– Dual pistols – Increased hip fire spread, decreased damage range — Raven Software (@RavenSoftware) January 6, 2021

Hoewel de veranderingen de wapens minder dodelijk hebben gemaakt, geloven veel spelers niet dat Raven ver genoeg is gegaan. Veel van de antwoorden op Raven’s tweet delen dat sentiment en Warzone’s officiële subreddit staat vol met berichten over hoe de nerf niet zo groot was als ze hadden verwacht.

Anderen hebben met name post-nerf clips van de DMR 14 gedeeld om te laten zien dat het nog steeds een dominant wapen zal blijven. Voor de Diamatti is het ‘advies’ nu om er maar één te gebruiken, aangezien Raven alleen de akimbo-combinatie heeft generft.

Elke verdere aanpassing zal waarschijnlijk moeten wachten tot meer spelers de bijgewerkte wapens in handen hebben. Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat Infinity Ward vorig jaar verschillende patches nodig had om een ​​balansprofiel in te stellen voor de M4 en 725 shotgun in Call of Duty: Warzone.