Omzet Xbox hardware met 232% gestegen; Xbox Game Pass met 34%

Microsoft heeft de wind flink in de rug dankzij de release van de Xbox Series X en S. Het bedrijf zag de omzet in het afgelopen fiscale jaar met flinke percentages stijgen.

Het gamegedeelte van Microsoft (waar de Xbox platforms onder vallen) blijft nieuwe recordomzetten neerzetten. Het bedrijf maakte namelijk de kwartaal cijfers van het laatste fiscale kwartaal van het jaar bekend en daarbij hoort ook de lancering van de nieuwe consoles.

Over het hele fiscale jaar wist deze divisie een slordige $3,53 miljard op te brengen, waarvan een groot gedeelte te danken is aan de release van de Xbox Series S en X. De omzet van hardware steeg namelijk met maar liefst 232%.

Ondanks dat heeft het bedrijf geen specifieke verkoopcijfers onthuld, in tegenstelling tot Sony dat liet weten 7,8 miljoen PlayStation 5-consoles aan de man te hebben gebracht.

Maar bij Microsoft was het niet alleen hardware dat het extreem goed deed, want ook de diensten van Xbox (waaronder Xbox Game Pass ook valt) zagen een flinke stijging qua omzet (34%). Volgens het bedrijf heeft te maken met sterke third party games, Xbox Game Pass abonnees en first party games.

Hierbij moet wel even vermeld worden dat de prestaties van Zenimax (moederbedrijf van Bethesda) ook bij zijn inbegrepen. Microsoft nam de Fallout-ontwikkelaar vorig jaar over voor een slordige $7,5 miljard.

Ook een vaste game die het goed blijft doen voor Microsoft is Minecraft. De game kent inmiddels 140 miljoen maandelijkse gebruikers, wat een stijging is van 30% ten opzichte van vorig jaar. Ook content makers wisten ruim 350 miljoen dollar via deze game op te halen door middel van mods, add-ons en andere ervaringen voor de game.

Ondanks al het goede nieuws moest Microsoft ook wat minder goed nieuws delen. Door de torenhoge vraag naar de nieuwe Xbox-consoles zal de aanblijvende tekorten tot in de zomer blijven. Dit komt overigens wel in lijn met wat het bedrijf eerder meldde, namelijk tot in ieder geval juni.