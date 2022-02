OlliOlli World vanaf vandaag te spelen

Je kan vanaf vandaag de wereld als jouw skatepark gebruiken in OlliOlli World!

Het is vandaag zover: OlliOlli World is te spelen op de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en op PC. In een toffe releasetrailer laat Roll7 perfect zien waar dit skatespel om draait. Niet om de spannende actie of de drama, maar om relaxt te skaten in jouw luie stoel. De wereld genaamd Radlandia ziet er kleurrijk uit én perfect voor alle liefhebbers van skaten. Vlieg met jouw eigen gemaakte personage over ramps, grind over lange rails en gebruik zwevende platforms als een afzetje naar een grotere sprong.

OlliOlli World werd in april 2021 aangekondigd. Het gaat om een vervolg op OlliOlli en OlliOlli 2, die in 2014 en 2015 werden uitgebracht op verschillende platforms. De spellen werden gelauwerd wegens de mooie artstyle en de verslavende gameplay. Roll7 lijkt ervoor te hebben gekozen om ons weer dezelfde ervaring te geven, maar dan met een veel groter budget. Het vervolg is groter, mooier én uitgebreider dan zijn voorgangers.

Hoewel het leeuwendeel van de ontwikkeling van OlliOlli World onafhankelijk is uitgevoerd, is dat helaas niet meer het geval. De studio Roll7 is namelijk eind vorig jaar overgenomen door TakeTwo. De gigant nam namelijk Private Division over, die weer deel was van Roll7. Op deze manier verliezen we helaas een indie developer, maar hopelijk kunnen we nog meer van ze verwachten met een hoger budget.