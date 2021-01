Old School RuneScape vanaf 24 februari beschikbaar op Steam

Old School RuneScape komt op 24 februari 2021 naar Steam. De lancering van de geliefde MMORPG op Steam is onderdeel van Jagex’ missie om het RuneScape-universum naar meer spelers over de hele wereld te brengen. De game is momenteel al beschikbaar voor zowel pc- als mobiele spelers.

Het debuut van Old School RuneScape op Steam biedt een op maat gemaakte Steam-ervaring met een speciale Old School Steam Community Hub. Hierin komen wekelijkse aankondigingen, guides, artikelen, artwork, video’s, membership-pakketten en achievements. Spelers kunnen de game nu toevoegen aan hun verlanglijstje via de ‘Coming Soon’-pagina op Steam en krijgen bericht zodra de game is gelanceerd.

Onlangs vierde Old School RuneScape een recordpiek van gelijktijdige spelers met meer dan 157.000 mensen die gelijktijdig inlogden tijdens het Leagues II: Trailblazer-evenement. Old School RuneScape is regelmatig kanshebber voor de top 10 meest bekeken titels op Twitch, heeft meer dan 8 miljoen installs op mobiel en won prestigieuze prijzen, waaronder een BAFTA voor ‘EE Mobile Game of the Year’ en de Develop Star Award voor ‘Best Mobile Game’.

Dit nieuws volgt het succesvolle debuut van RuneScape op Steam, dat meer spelers dan ooit verwelkomde in de wereld van Gielinor en meer dan 90% positieve recensies kreeg.

Rob Hendry, Executive Producer van Old School RuneScape, zei:

“Wat begon als een server voor RuneScape is uitgegroeid tot een acht jaar lang succesverhaal. We zijn heel erg enthousiast dat we het volgende maand uitbreiden naar het Steam-platform. 2021 heeft een bomvol releaseschema en alle content wordt toegankelijk met cross-platform-play. Het wordt dus een enorm groot jaar voor Old School RuneScape. We zijn ervan overtuigd dat zowel onze community als nieuwe spelers hun tijd in de game heel erg leuk gaan vinden.”