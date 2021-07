Okami’s Amaterasu komt naar Monster Hunter Rise

Amaterasu, de speelbare wolvengod uit Okami, zal binnenkort een speelbaar personage worden in Monster Hunter Rise. Deze DLC is onderdeel van de zogeheten Capcom Collab.

Amaterasu, ‘Ammy’ genoemd in Monster Hunter Rise, zal een rijdbaar personage voor de speler worden. Je kan dit kostuum vrijspelen tijdens een speciale event queeste die in het spel zal verschijnen. Ammy is vanaf aankomende vrijdag te downloaden.

Dit is overigens het tweede stuk DLC binnen de zogeheten Capcom Collab. Er zijn nog drie andere gepland voor de toekomst.