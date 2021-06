Officiële titel Breath of the Wild 2 wordt nog even geheim gehouden

Gisteren toonde The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zich eindelijk weer met een nieuwe trailer. Echter blijkt dit niet de officiële titel te zijn van de game. Deze wordt nog even geheim gehouden.

Dit nieuws kwam van Nintendo’s Bill Trinen tijdens een interview met IGN. De reden hiervoor is dat de officiële subtitel teveel informatie zou weggeven over het spel. Dit lijkt aannemelijk, aangezien dit ook het geval was met eerdere Zelda-games. Hoe het ook gaat heten, het spel wordt in 2022 verwacht voor de Nintendo Switch.