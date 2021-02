OddWorld Soulstorm PS5 features onthuld

Soulstorm, de nieuwste toevoeging in de OddWorld-serie is vandaag uitgebreider laten zien in de State of Play. Ook weten we wanneer deze game uitkomt.

In deze nieuwe game vlucht je voor de machtige Glucans. De ontwikkelaar probeert een soort 2.90 platforming te realiseren, wat neer komt dat er een hoop diepgang in de levels zit. Dual Sense speelt ook een grote rol, voor bijvoorbeeld hartslag van Abe. Je kunt de inwoners gebruiken op een soort Pikmin-achtuge manier om puzzels op te lossen.

Possesion is een nieuwe kracht, neem mesnsen over om de weg vrij te krijgen of om met je vijanden te sollen. Je moet veel nadenken, sluipen en out-of-the-box denken. Naast de vele vijanden is de wereld ook nog dodelijker, met meer vallen en natuurlijk gevaar.

Alles in-game kan invloed hebben op het verhaal, dus denk goed na over wat je precies doet! De game komt op 6 april uit voor de Playstation 5 én de Playstation 4.