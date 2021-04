Oddworld: Soulstorm nu verkrijgbaar op pc, PlayStation 4 en 5; launchtrailer vrijgegeven

Oddworld: Soulstorm is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en PlayStation 5, en om dit te vieren heeft Just Add Water de launchtrailer vrijgegeven.

Voor de eigenaren van een PlayStation-console is er mogelijk extra goed nieuws. Als je namelijk ook een abonnement op PlayStation Plus hebt, kun je de game namelijk deze maand ‘gratis’ scoren. De game is namelijk één van de PS Plus-games van april. Mocht je liever een fysieke game willen, moet je wat langer geduld hebben aangezien deze pas op 6 juli voor de PlayStation-platforms zal verschijnen.