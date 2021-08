Oddworld: Soulstorm komt ook naar Xbox

Het lijkt erop dat het PlayStation-icoon Abe zijn entree zal maken op de Xbox-consoles, want Oddworld: Soulstorm zal ook verschijnen op de consoles van Microsoft.

In een korte teaser wordt er bekendgemaakt dat de klassieke puzzelplatformer serie ook naar de Xbox One en Series S/X zal komen. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend, maar we weten wel dat er aan gewerkt wordt.

Oddworld: Soulstorm verscheen op 6 april 2021 op de PlayStation 4, 5 en PC. Het spel was zelfs gratis voor PlayStation 5-eigenaren via PS+ voor een maand.