Oddworld: New ‘n’ Tasty verschijnt op 27 oktober voor Nintendo Switch

Heb jij een Nintendo Switch in het bezit en ben je fan van de Oddworld-reeks? Dan heb ik goed nieuws voor je! Op het officiële Twitter-account van Oddworld valt te lezen dat Oddworld: New ‘n’ Tasty op 27 oktober zal verschijnen op Nintendo’s console.

Hoewel al sinds augustus bekend was dat de titel naar de Switch zou komen, zijn er nu ook verdere details bekend. Zo kunnen fanatiekelingen de 2D platformer vanaf 13 oktober pre-orderen in de eShop. Naast digitaal verschijnt de Oddworld-titel echter ook fysiek!

Hungry? Want something “New and Tasty” for your Nintendo Switch? Oddworld: New ‘n’ Tasty is available to pre-order starting October 13th! pic.twitter.com/UB6AwQUmZt

— Oddworld (@OddworldInc) September 29, 2020