Just Add Water heeft middels een trailer laten weten dat Oddworld New ‘n’ Tasty in oktober naar de Nintendo Switch zal komen.

Een precieze releasedatum zijn we nog verschuldigd, maar de ontwikkelaar laat weten dat de Switch-versie helemaal vanaf de grond opnieuw gebouwd is. Daarnaast zal de game zowel een digitale als fysieke release kennen en is het al mogelijk om Oddworld New ‘n’ Tasty te pre-orderen.