Mogelijk nieuwe The Outer Worlds-game in pre-productie

Interessant nieuws voor fans van The Outer Worlds; het gerucht gaat dat er een nieuw deel in pre-productie is gegaan!

Het gerucht is afkomstig van Daniel Ahmad, een insider die bekend staat om zijn vaak correcte informatie. Als we Ahmad mogen geloven is er een nieuw deel van The Outer Worlds in pre-productie gegaan. Obsidian heeft hier overigens nog geen bevestiging aan gegeven. Of het ook echt waar is valt dus nog even af te wachten.

Obsidian zal momenteel mogelijk vooral prioriteit geven aan het eerder aangekondigde Avowed. Die titel zal verschijnen op Xbox Series X en pc. Met de recente overname van Microsoft is het wellicht aannemelijk dat ditzelfde zal gelden voor een nieuw deel van The Outer Worlds.