Obsidian laat “binnenkort” wat zien van Avowed

Obsidian is op dit moment erg druk met de ontwikkeling van Avowed en heeft daardoor geen tijd om wat van de game te laten zien.

In een bericht op de officiĆ«le website van Xbox laat de ontwikkelaar weten dat ze keihard werken aan de game. Ze hopen dat hetgeen ze aan het maken zijn fans van zowel de studio als Pillars of Eternity het gaaf zullen vinden. Hoewel Obsidian niks heeft laten zien, meldden ze wel dat ze “binnenkort” willen tonen waar men aan gewerkt heeft.

Avowed werd tijdens de Xbox Showcase van juli vorig jaar aangekondigd voor de pc en Xbox Series-consoles. De open wereld RPG speelt zich af in Eora, dezelfde wereld als Pillars of Eternity.

Hoewel er niet veel over bekend is, beweert een leak van vorig jaar dat de kaart groter is dan Skyrim. Er werd gezegd dat de game twee grote steden bevat, een realtime weersysteem en een wereld die reactief en interactief is.

Omdat het zich afspeelde in de Pillars of Eternity-wereld, werd er gezegd dat het spel ook van de bestaande lore, wezens en ontwerpen gebruik zou maken en daarop voortborduren. De leak spreekt ook over baasgevechten en hoe de game een “zeer geavanceerde” personage-maker heeft.

Ten slotte werd er gespeculeerd dat de game pas eind 2022 of begin 2023 in de schappen zal liggen. Naast Avowed heeft Obsidian nog twee projecten lopen. Een daarvan is het gisteren aangekondigde The Outer Worlds 2 en het andere is Grounded, waar binnenkort een grote content update zal verschijnen.