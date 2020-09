Nvidia koopt Arm voor 40 miljard dollar

Videokaartproducent Nvidia heeft de Britse chipmaker Arm opgekocht. De graphicsboer moest maar liefst 40 miljard dollar, ruim 33 miljard euro, betalen om de deal rond te maken.

Op zijn eigen website maakt Nvidia het nieuws bekend. Met Arm heeft het bedrijf een van de grootste chipmakers ter wereld in handen. Arm verkoopt licenties van chipontwerpen aan de verschillende bedrijven. Onder andere Microsoft, Samsung en Apple maken gebruik van de licenties die Arm verkoopt. Nvidia schrijft in zijn verklaring dat de werkwijze van Arm niet zal veranderen door de overname. Het hoofdkantoor blijft bijvoorbeeld gewoon gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk. Op het gebied van kunstmatige intelligentie gaan de bedrijven wel samenwerken om de toepassing op PC’s, robots en zelfrijdende auto’s te verbeteren.

Nvidia betaalt de overname via aandelen en direct geld aan het voormalige moederbedrijf van Arm. Binnen achttien maanden moet de overname helemaal rond zijn. Ondanks de onderlinge overeenkomst tussen Nvidia en Arm, moeten de Europese Unie, de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk nog goedkeuring geven.