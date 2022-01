Nvidia kondigt nieuwe grafische kaarten aan

Tijdens CES heeft Nvidia een aantal grafische kaarten in de GeForce 30-serie aangekondigd: de GeForce RTX 3050 en de GeForce RTX 3090 Ti.



Tijdens de Consumer Electronics Show heeft Nvidia nieuwe grafische kaarten aangekondigd. De GeForce RTX 3050 en de GeForce RTX 3090 Ti. Laten wij beginnen met de GeForce RTX 3050.

GeForce RTX 3050

Deze grafische kaart zal op 27 januari worden uitgebracht. Volgens de Nvidia website zal de prijs van de GeForce RTX 3050 beginnen vanaf 279 euro. Op Nvidia’s website worden er een aantal prestaties van de GeForce RTX 3050 vertoont. Deze prestaties zijn volgens de website gebaseerd op de volgende criteria: “1080p, hoogste game-instellingen, i9-10900K, 32 GB RAM, Win 10 x64. RTX ON is RT + DLSS kwaliteitsmodus.”. De games die getest worden zijn: Control (RTX ON), Minecraft (RTX ON) en Borderlands 3. De prestatielijst laat zien dat de grafische kaart gemiddeld boven 60 fps komt met alle games.

Geforce RTX 3090 Ti

Nvidia heeft tijdens CES de GeForce RTX 3090 Ti aangekondigd. Zij hebben niet heel veel informatie over hun nieuwste grafische kaart vrijgegeven. Hetgeen dat zij wel hebben aangegeven gaat als volgt.

– De kaart zal 40 TFLOPS hebben aan GPU prestatie

– 78 TFLOPS voor Ray-Tracing en 320 TFLOPS voor AI taken

– 24GB GDDRX ram (op 21 Gbps)

– De GeForce RTX 3090 Ti zal ongeveer 10% sneller zijn dan de GeForce RTX 3090

Nvidia heeft geen verdere informatie gegeven over hun nieuwe grafische kaart, zelfs geen prijs. Zij hebben wel gezegd dat zij volgende maand meer informatie zullen geven, maar wanneer dat precies is weten wij nog niet.