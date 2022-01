Nvidia brengt GeForce NOW-app uit voor LG-tv’s

Vorig jaar in november kwam de app al in bèta, maar nu is deze dus officieel te downloaden via de appstore van de LG-televisies. Het is een mooi stukje techniek voor als je niet alle middelen in huis hebt, maar wel wilt gamen.

Helaas voor degene die een wat oudere televisie hebben van LG, het geld alleen voor de relatief nieuwe modellen: de oled-, QNED-, NanoCell- en UHD-modellen uit 2021. Net zoals in de bèta is de kwaliteit gelimiteerd tot 1080p en 60 fps, wat natuurlijk meer dan prima is om een goed potje op te gamen. Op andere platformen zal er wel een hogere resolutie en aantal frames per second te halen zijn; 1440p en 120fps.

Hoe werkt dit nu verder. Uiteraard heb je een gamecontroller nodig om de games te kunnen spelen. Woon je in de achterhoek, is het misschien spannend, je hebt namelijk een minimale netwerkverbinding van 25mbps nodig om de games te kunnen streamen. Dit is voor 1080p en 60fps. Momenteel is het GeForce NOW RTX3080-abonnement nog niet beschikbaar op de LG-televisies. Dit abonnement maakt 4k en 120fps mogelijk, hier zal tevens een hogere internetsnelheid voor vereist zijn, maar er is nog niets over bekend.

De game-bibliotheek van GeForce NOW begint zich inmiddels ook al behoorlijke uit te bereiden. Het aantal beschikbare games bevind zich momenteel ruim in de honderd, en er worden nog regelmatig nieuwe titels toegevoegd. Zo zijn gisteren Daemon X Machina, Metro Exodus Enhanced, Topico 6 en Assassin’s Creed 3 Deluxe gisteren toegevoegd. Om niet het hele bericht te vullen met een enorme rij aan games, je kunt de volledige lijst hier vinden.