Nuketown komt volgende week naar Black Ops Cold War

Wat is een Black Ops game zonder Nuketown? Nou blijkbaar niet mogelijk, want de map wordt volgende week aan Black Ops Cold War toegevoegd.

De map Nuketown ’84 zal op 24 november worden geïntroduceerd en daarnaast komen er nog meer ‘Nuketown goodies’.

Er komt namelijk een Nuketown goodie bundel voor iedereen die de game voor 4 december aanschaft en inlogt. Deze bundel bevat een blauwdruk voor de ‘Epic Shotgun’ en negen cosmetische items. Deze items zullen ook toegankelijk zijn in Warzone, zodra die op 10 december in Call of Duty Black Ops Cold War geïntroduceerd wordt.