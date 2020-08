Norman Reedus heeft geen penis in Death Stranding

Het is een YouTuber gelukt om de camera in Death Stranding los te maken en wat blijkt, Sam Bridges aka Norman Reedus heeft geen penis.

De YouTuber genaamd Lance McDonald heeft recentelijk geprobeerd de camera los te maken. Hieronder kan je een Tweet bekijken waarin het hem is gelukt.

More progress on Death Stranding (PS4) free camera. Un-tethered the camera from Sam during gameplay. Excellent. pic.twitter.com/nANCYqe5cX — Lance McDonald (@manfightdragon) July 25, 2020

Er volgde een reeks Tweets over de machtige nieuwe mogelijkheden van de nieuwe foto-modus. Zo werd onder andere de eerste ontmoeting van Sam en Fragile onder de loep genomen. Wat namelijk interessant is is dat Fragile een aantal naderende BT’s kon spotten vanuit haar positie, iets wat je niet kan herleiden uit de oorspronkelijke scene.

Echter wat de YouTuber hierna zou ontdekken was van een volslagen ander kaliber. Eerder was het niet mogelijk om de camera naar Norman Reedus zijn kruis te draaien tijdens de douche scene. Echter dankzij de los-gemaakte camera kon McDonald het ‘zaakje’ in volle (ontbrekende) glorie bekijken.

Hieronder kan je de tweet bekijken.

I’m very sorry to report that, yes, the Death Stranding cutscene camera hack also works in the shower. pic.twitter.com/UyscpdkCaW — Lance McDonald (@manfightdragon) July 25, 2020

“Het spijt me zeer te moeten mededelen dat, ja, de Death Stranding cutscene camera hack werkt ook in de douche,” aldus McDonald. In de video is te zien hoe Sam de Death Stranding drek van zich af scrubt en er dus nergens een penis te bekennen is.

Death Stranding is recentelijk uitgekomen op pc. Hier kan je onze review van de PlayStation 4 versie lezen.