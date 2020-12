Nordisk Games koopt groot deel van ontwikkelaar MercurySteam

De Scandinavische uitgever Nordisk Games heeft 40% gekocht van Spaanse ontwikkelaar MercurySteam. De Deense mediagroep Egmont meldt dit op haar website.

MercurySteam heeft games als Clive Barker’s Jericho, Metroid: Samus Returns en de Castlevania: Lords of Shadow-games in haar portfolio. Eric Alvarez, oprichten en directeur van de studio, zegt dat ze “een nieuwe periode van groei” in zullen gaan dankzij deze samenwerking. Ook kwam uit dit nieuws naar voren dat MercurySteam op dit moment met een aantal onaagekondigde projecten bezig is.

Dit is overigens niet de eerste studio waar Nordisk Games investeringen in doet. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook een deel van de Avalanche Studios Group in handen. Avalanche staat bekend om Rage 2 en de Just Cause-games.