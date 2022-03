Nog meer games voor Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten dat er in maart nog meer games naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo verschijnt F1 2021 net na de start van het raceseizoen op de Xbox-consoles.

Deze maand komen de volgende games naar de service van Microsoft:

17 maart

Shredders (Cloud, Console en PC)

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console en PC)

22 maart

Tainted Grail: Conquest (Console)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console en PC)

24 maart

Norco (PC)

F1 2021 (Console)

29 maart

Crusader Kings III (Console)

31 maart

Weird West (Cloud, Console en PC)