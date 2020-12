Nog 10 games voor 2021 waar we enorm naar uitkijken!

2020 was al een geweldig jaar voor gamers maar ook 2021 ziet er veelbelovend uit. Eerder plaatsten we al een 10 games waar we naar uitkijken, maar daar voegen we er gewoon nog eens 10 aan toe!

Horizon Forbidden West

Guerrilla Games toonde met Horizon Zero Dawn al dat ze meer kunnen dan first person shooters maken. De futuristische wereld, die ook aanvoelde als de Stenen tijdperk vol met mechanische dinosaurussen wist erg te overtuigen. Al hopen we toch stiekem wat meer over hoofdpersonage Aloy te weten te komen.

Final Fantasy XVI

Square Enix wist met Final Fantasy XV een goed vervolg van de serie te maken. In deel 16 gaan spelers naar de 6 realms van Valistea, waar een ziekte genaamd ‘the Blight’ voor een flinke conflict zorgt. De trailer die we bij de PS5 showcase zagen, beloofde in ieder geval veel goeds.

The Medium

Blooper Team komt begin volgend jaar met een psychologische horrorgame die je door zowel de echte als de alternatieve wereld laat zwerven. We zijn erg benieuwd hoe dit gaat werken en of dit misschien wel een heel nieuw genre wordt!

Hogwarts Legacy

Een game waar al jaren over gespeculeerd werd, althans een Harry Potter RPG en volgend jaar komt ie dan eindelijk. De game maakt gebruik van de magische wereld waar we al jaren door verbaasd werden. Hopelijk gaan we hier snel de eerste gameplay van zien!

Gotham Knights

Warner Bros gaat in 2021 laten zien dat het Batman universe meer helden heeft dan Batman. In Gotham Knights is de Dark Knight dood en is het aan Robin Nightwing, Batgirl en Red Hood om de dag te redden. De game kent overigens ook een twee speler co-op modus, die ons erg interessant lijkt.

Deathloop

Deathloop is een nieuwe IP van Arkane Studios, waarin je spelers het verhaal van Colt volgen. Colt is een huurmoordenaar die vastzit in een tijdlus en acht doelwitten moet ombrengen om deze te doorbreken. Echter zet concurrent Julianna alles op alles om jouw om te brengen en de tijdlus door te laten draaien.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Deze game werd als een van de eerste games aangekondigd voor de PlayStation 5 en is ook een van de weinige die ook daadwerkelijk exclusief voor de nieuwe console van Sony verschijnt. De game maakt gebruik van de extra kracht van de console door je door diverse dimensies te laten reizen zonder laadtijden!

Chorus

Chorus is een verhaal gedreven sci-fi shooter over een ex-cultist genaamd Nara en haar bewuste starfighter, Forsaken. Het verhaal volgt Nara op haar reis om de ‘duistere sekte’ die haar heeft gecreëerd te verslaan.

Hitman 3

Begin volgend jaar kunnen we aan de slag met het laatste deel van de Hitman ‘World of Assassination’ trilogie. We zijn voornamelijk nieuwsgierig naar de VR-mogelijkheden die deze game voor ons in petto heeft.

It Takes Two

Hazelight heeft met Brothers: A Tale of Two Sons en A Way Out al laten zien dat ze vermakelijke couch co-op games kunnen maken en hopelijk weten ze dit genre met It Takes Two nog beter op de kaart te zetten!