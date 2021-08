No More Heroes 3-video toont intergalactisch gevecht

Een nieuwe gameplayvideo van No More Heroes 3 toont een intergalactisch gevecht met Gold Joe.

In No More Heroes 3 neem je het als Travis Touchdown op tegen verschillend buitenaards gespuis om aan de top van de Galactic Superhero Rankings te komen. Een recent vrijgegeven video toont nu één van die gevechten.

Het derde deel van de knotsgekke No More Heroes-reeks komt uit de koker van Goichi Suda en Grasshopper Manufacture en komt op 27 augustus uit voor Nintendo Switch. Aanstaande donderdag is er om 14:00 uur een livestream rondom de game. Die wordt uitgezonden op YouTube en Twitch.