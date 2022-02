No Man’s Sky komt met Sentinel-update

De updates voor No Man’s Sky vliegen ons om de oren. We zitten al ruim boven de tien grote updates en ook de nieuwste, Sentinel, brengt weer bergen aan content. Check het hier!

Het is te veel om allemaal op te noemen, maar we sommen het even voor je op. Als eerst, de Planetary Sentinels zijn voorzien van Hardframe Battle Mech, Ondanks de zware bepantsering is deze Battle Mech toch erg wendbaar, door de jetpack op zijn rug. Je krijgt nu ook de mogelijkheid om een Minotaur AI Pilot in je ExoMech te plaatsen, wat er voor zorgt dat deze grote mechanische vriend achter je aan loopt, en helpt waar nodig.

Ook kun je nu gebruik maken van een cloacking device, die er voor zorgt dat je onzichtbaar wordt, is de balans in gevechten sterk verbterd, kun je meer Multi-Tools bij je dragen én is de game klaar gemaakt voor de Steam Deck, inclusief touch-controls.

De Sentinel-update brengt ook wat grafische upgrades. Verschillende wapens en tools hebben een grafische overhaul gekregen en zien er een stuk strakker uit.Om er voor te zorgen dat iedereen het goed kan blijven spelen, support No Man’s Sky nu ook AMD Fidelityfx Super Resolution. Deze techniek om je resolutie om te schalen om zo meer performance uit mindere hardware te halen zorgt voor een soepelere ervaring.

Er is nog veel meer te ontdekken, dus check vooral hieronder de trailer, of lees de volledige patchnotes op de website van No Man’s Sky.