No Man’s Sky heeft nu Expeditions toegevoegd

Hello Games zit in een lekkere flow: nog geen zes weken geleden brachten zij de gratis Companion update uit voor No Man’s Sky en nu komen ze met de kosteloze uitbreiding Expeditions, waarin je het gehele sterrenstelsel af gaat voor toffe rewards.

Wanneer jij No Man’s Sky update naar de laatste versie, krijg jij gratis toegang tot de Expeditions. Dit zijn seizoensgebonden missies die je door het gehele sterrenstelsel sturen met een groep andere spelers en je daarvoor beloond. Je volgt een route van planeet naar planeet, waarin je onderweg Milestones (uitdagingen) behaald. De eerste Expeditions zal de speler belonen met nieuwe onderdelen, customization-opties en een exclusief ruimteschip- en jetpackontwerp.

Niet alleen Expeditions zijn toegevoegd, maar ook andere Quality of Life-updates. Zo krijgt de Analysis Visor een update, waarmee je nu missiedoelen kan vinden. Ook heeft de HUD wat updates gekregen, ziet de UI er beter uit, is het begin van het spel beter gebalanceerd en nog meer kleine zaken.