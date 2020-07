No Man’s Sky: Deslotation update zorgt voor een horror sfeer

Hello Games heeft weer een nieuwe update voor No Man’s Sky. De “Desolation” update. De update bevat verlaten ruimte schepen die je kan verkennen. Eenmaal binnen zal je allerlei gevaren tegen komen zoals verschillende soorten Aliens en de verdedigingsmechanismen van de schepen. Binnen kun je informatie vinden over hoe de schepen in de situatie waar ze zich bevinden terecht kwamen. Daarnaast kun je allerlei materialen vinden om je eigen schip te verbeteren. Maar verwacht maar niet dat je makkelijk zal zijn.

De trailer laat zien dat de ontwikkelaars hoogstwaarschijnlijk met opzet gingen voor een horror vibe ervaring. Dit is erg verstandig want nu kun je naast het verhaal en alle verkenning ook nog eens wat griezeligs mee maken.