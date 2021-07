Nixxes gaat meer PlayStation games naar de PC brengen

Voor degene die nog niet helemaal overtuigd waren wat de overname van Nixxes van Sony zal betekenen: De studio gaat PlayStation-games naar de pc brengen.

Sony heeft dit nieuws bevestigd door niemand minder dan Jim Ryan, de president van Sony Interactive Entertainment. In een interview met Famitsu laat Ryan weten dat het onlangs overgenomen Nixxes ervoor gaat zorgen dat meer PlayStation-games naar de pc zullen komen.

In het interview zei Ryan dat Sony van plan is “de ontwikkelingsmogelijkheden van games verder te ontwikkelen en meer exclusieve titels te ontwikkelen”.

“We zijn ook blij met onze inspanningen om onze IP aan pc te leveren, hoewel het nog in de kinderschoenen staat, en we kijken ernaar uit om met Nixxes samen te werken om daarbij te helpen”, vertelde Ryan aan Famitsu.

“Nixxes zal een sterke troef zijn voor iedereen in PlayStation Studios, waardoor onze teams zich kunnen concentreren op hun belangrijkste doel, namelijk het creëren van unieke PlayStation-content van de best mogelijke kwaliteit”, merkte Hermen Hulst, hoofd van PlayStation Studios, op toen het bedrijf werd overgenomen.

Hulst suggereerde ook dat meer PlayStation-exclusives hun weg naar pc zullen vinden terwijl het bedrijf de groeiende multiplatformmarkt blijft onderzoeken.

We hebben Days Gone en Horizon Zero Dawn al naar de pc zien komen, en Uncharted 4: A Thief’s End is misschien de volgende. Nu Nixxes in de boeken staat, kan Sony mogelijk meer games consistenter op het pc-platform brengen – geweldig nieuws voor iedereen die Bloodborne in de nabije toekomst op pc wil zien.

Het lijkt erop dat de 10 miljoen PlayStation 5-verkopen voor een aanzienlijke groei bij Sony zorgen: het bedrijf heeft onlangs ook Returnal-ontwikkelingsstudio Housemarque overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag.