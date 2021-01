Nioh 3 zit er volgens Team Ninja er voorlopig niet in

Nioh-ontwikkelaar Team Ninja is klaar met de uitbreidingen van Nioh 2, maar gaat zich voorlopig niet focussen op een derde deel. De ontwikkelaar wil namelijk even rust nemen van de franchise.

In een gesprek met Famitsu helpt regisseur Fumihiko Yasuda alle hoop op een derde deel van Nioh om zeep. Volgens Yasuda is het na zeven jaar wel even genoeg geweest en is het tijd om wat anders te doen.

Naast Nioh maakte de ontwikkelaar ook de Dead or Alive en Ninja Gaiden-games. Persoonlijk zou ik het wel gaaf vinden als ze de Ninja Gaiden franchise weer nieuw leven in blazen, maar een nieuwe Dead or Alive is natuurlijk ook altijd goed!