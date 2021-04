Nintendo zet opnieuw grote stap in strijd tegen piraterij

Nintendo laat er momenteel geen gras over groeien in de strijd tegen piraterij.

Niet alleen is de Japanse gamegigant momenteel in een felle juridische strijd verwikkeld met Gary Bowser. Ook zijn er her en der al wat overwinningen geboekt. Bijvoorbeeld op de Vietnamees Le Hoang Minh.

Eind 2020 sleeptet Nintendo Minh voor de rechter om de verkoop van zogenaamde RCM Loaders een halt toe te roepen. Met dit stukje hardware is het mogelijk de console te hacken om o.a. illigaal gekopieerde spellen mee te spelen. En met succes: vandaag is bekend geworden dat Nintendo in de VS een gerechtelijk bevel tegen Winmart heeft verkregen. Daarmee zijn de RCM Loaders (op termijn) in ieder geval niet meer verkrijgbaar in de VS.

Vorig jaar won het Japanse bedrijf ook al een rechtszaak van 2 miljoen dollar tegen Uberchips.com en zijn eigenaar Tom Dilts Jr. Hij werd beschuldigd van het verkopen van tools waarmee klanten illegale games op hun Switch-consoles kunnen spelen. Gary Bowser kan z’n borst dus alvast nat maken.