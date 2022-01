Nintendo werkt volgens ‘insider’ aan twee Fire Emblem-games

Volgens Nate the Hate, iemand die claimt insider te zijn en connecties met Nintendo te hebben, werkt ‘The Big N’ niet met één, maar twee Fire Emblem-games.

Een daarvan zou dit jaar nog moeten verschijnen en worden ontwikkeld door Intelligent Systems, dat ook verantwoordelijk was voor Fire Emblem: Three Houses. De andere game zou een remake zijn van Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, een game die oorspronkelijk alleen in Japan verscheen. Eerstgenoemde zou dit jaar nog moeten verschijnen en de remake pas volgend jaar.

Naast de nieuwe Fire Emblem-games wordt ook weer eens de remake van de eerste Metroid Prime genoemd, die dit jaar zou moeten verschijnen. Tot slot heeft Nate ook gehoord dat Persona 4: Golden en Xenoblade Chronicles 3 naar de Nintendo Switch zullen komen.