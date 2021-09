Nintendo werkt aan een nieuwe Switch controller, wordt pas over een half jaar onthuld

Nintendo wil eigenlijk de nieuwe controller achter gesloten deuren houden, maar laat wel weten met een nieuwe bezig te zijn.

Nintendo’s volgende Switch-controller is ontdekt in een nieuwe aanvraag bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Nintendo beschrijft de controller niet in echt detail en de platformhouder heeft specifiek verzocht om de details verborgen te houden totdat de controller officieel is aangekondigd.

De nieuwe controller draagt ​​het modelidentificatienummer HAC-043, wat aangeeft dat het een Switch-randapparaat is. Nintendo’s meest recente Switch-controller is de HAC-042 (de draadloze SNES-controller voor Switch). HAC-043 is ook draadloos.

In tegenstelling tot die controller heeft Nintendo echter geen diagrammen gedeeld, althans niet die publiekelijk beschikbaar zijn. Nintendo vroeg 180 dagen (vanaf 16 september) voordat een van de ingezonden ontwerpafbeeldingen, handleidingen enz. op de lijst te zien was.

“De applicatie bevat technische informatie, die wij beschouwen als handelsgeheimen en eigendomsrechten. Indien openbaar gemaakt, kan de informatie worden gebruikt in het nadeel van de aanvrager op de markt”, schreef Nintendo in een brief aan de FCC.

Het ontwerp van deze nieuwe Switch-controller kan gebaseerd zijn op een van de klassieke Nintendo’s consoles, vooral als het bedrijf van plan is om games van die console naar Switch Online uit te rollen. Er wordt immers gesuggereerd dat Game Boy- en Game Boy Color-games onderweg zijn naar Nintendo Switch Online, met meer games van andere klassieke consoles in de planning.