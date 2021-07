Nintendo werkt aan Donkey Kong animatie en game

Nintendo is van plan Donkey Kong op een grootse manier terug te laten keren en werkt niet alleen aan een game, maar ook aan een geanimeerde project.

Volgens Nintendo ‘insider’ Zippo en Nintendo Life gaat Nintendo de serie nieuw leven in blazen ten ere van diens 40 jarige bestaan. De bekende Gorilla zou dezelfde ‘behandeling’ krijgen als Mario voor diens 35 jarige bestaan.

“Meerdere mensen hebben me verteld dat Donkey Kong de volgende franchise is die Mario zal volgen in Nintendo’s streven om hun gamefranchises multimedia-molochen te laten worden”, zegt Zippo.

“Donkey en co. krijgen niet alleen een nieuw spel, ze krijgen animatie (voordat dit nieuwtje explodeerde, specificeerden mijn bronnen niet of dit een film of een show was, alleen dat een animatie met DK-personages wordt ontwikkeld) een grote uitbreiding van het themapark, merchandise, enz.

Deze nieuwe game is niet zomaar eenmalig, DK wordt weer serieus genomen door ‘Big N’, en dat zou goed nieuws moeten zijn voor de fans.”

We hoorden eerder al gespeculeer over een nieuwe Donkey Kong en het zou mogelijk een 3D game zijn. Nu Retro druk bezig is met Metroid Prime 4 lijkt dit ook aannemelijk. Volgens Zippo wordt de game nu intern bij Nintendo ontwikkelt en maakt dat team niet vaak prequels op games die ze niet zelf hebben gemaakt.