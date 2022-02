Nintendo voegt SRD aan het bedrijf toe

Ondanks dat Nintendo niet echt bezig is met grote overnames lijkt men toch wel te willen zorgen dat hun partners bij hen blijft.

Nintendo heeft namelijk SRD overgenomen. Wellicht heb je hier nog nooit van gehoord, maar het is een ondersteunende studio. Zo heet het geholpen met Animal Crossing: New Horizons en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, maar ook Mario Kart Tour voor smartphones. Ook deed de ontwikkelaar mee aan enkele experimentele projecten zoals Nintendo Labo en Game Builder Garage.

De studio maakt per 1 april officieel onderdeel uit van Nintendo. Het is overigens de tweede studio in iets meer dan een jaar. Vorig jaar nam het nog Luigi’s Mansion 3-ontwikkelaar Next Level Games over. Deze studio werkt op dit moment aan Mario Strikers: Battle League.