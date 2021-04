Nintendo voegt online multiplayer aan Super Mario Party toe

Onder het kader ‘beter laat dan nooit’ heeft Nintendo de online multiplayer aan Super Mario Party toegevoegd.

Middels update 1.10 van Super Mario Party is het nu mogelijk om de game online in multiplayer te spelen. Het gaat hier om Partner Party, Mario Party en de mini-games.

Overigens zijn niet alle 80 mini-games online te spelen, aangezien er 10 zijn die dit blijkbaar niet ondersteunen. Deze mini-games zijn Strike It Rich, Time to Shine, Take a Stab, All-Star Swingers, Rhythm and Bruise, Pep Rally, Wiped Out, Fiddler on the Hoof, Clearing the Table en Baton and On.

Om de games online te spelen, moet je een van de eerder genoemde modi selecteren en vervolgens ‘Online play’. Er zijn twee manieren om via het internet te spelen, namelijk met vrienden of via een Private Game, waar je gebruik maakt van wachtwoorden om te kunnen spelen. Ook zijn er een aantal manieren om de game met meerdere Switch-consoles te spelen:

– Bij één speler per Switch (van 2 tot maximaal 4 spelers)

– Bij twee spelers per Switch– Het is niet mogelijk om nog een derde Switch te gebruiken als er op twee andere consoles met één speler gebruik wordt gemaakt van online multiplayer.

Het spelen via de internet ondersteunt ook de Invite Friends feature. Als je Invite Friend selecteert op het scherm waarop je op rivalen wacht, kunnen je geselecteerde vrienden meedoen via de uitnodigingen voor online spelen op hun gebruikerspaginapictogram linksboven in het Home-menu. Helaas werkt dit niet voor de Online Mariothon modus.

Super Mario Party verscheen in oktober 2018 en wist de game wat meer richting de wat oudere games te brengen. De game wist voornamelijk hoog te scoren dankzij de vele mini-games, maar was qua levels wel wat aan de karige kant.