Nintendo laat weten dat we ‘veel’ nieuwe software kunnen verwachten dit jaar

De afgelopen jaar had Nintendo wat minder exclusives voor hun Nintendo Switch. Daar moet dit jaar verandering in komen, als we president Shuntaro Furukawa mogen geloven.

In een gesprek met investeerders zou Furukawa hebben gemeld dat Nintendo dit jaar met “veel” software op de markt wil komen. Hij ging helaas niet in op details, maar wil zowel nieuwkomers als eigenaren die de console al even niet hebben gebruikt toch lokken om de hybride console te kiezen.

Hij laat weten dat op dit moment veel spelers Monster Hunter Rise op de Switch spelen, maar dat het aantal actieve spelers lager ligt dan bij de release van Animal Crossing: New Horizons.

Op dit moment weten we van Nintendo dat het dit jaar nog met de HD remaster van The Legend of Zelda: Skyward Sword komt en dat er gewerkt wordt aan Mario Golf: Super Rush en Pokémon Brilliant Diamond en Shiny Pearl. Grote kans dat we tijdens de komende E3 meer van de platformhouder gaan horen.