Nintendo Switch Pro maakt gebruik van Nvidia’s Ada Lovelace GPU

We zijn nog lang niet klaar met de speculaties betreffende de Nintendo Switch Pro. Volgens een leaker maakt de hybride console gebruik van Nvidia’s Ada Lovelace GPU, wat alleen maar logisch klinkt gezien de eerder genoemde DLSS ondersteuning.

Kopite7kimi postte namelijk in een reactie op de eerdere berichtgeving op Twitter met het woord ‘ada’. Dit lijkt dus een referentie naar de nieuwe GPU architectuur van Nvidia (de Ada Lovelace). Dit is de opvolger van de Ampere architectuur.

Ada Lovelace is naar verluidt gefocust op de graphics van videogames en is blijkbaar beter in staat als het gaat om ray tracing en Deep Learning Super Sampling (DLSS). Als dit gerucht waar is, betekent dit dat het volgende Nintendo Switch-model waarschijnlijk veel krachtiger zal zijn dan de hardware uit 2017. De bestaande SKU maakt gebruik van Nvidia’s Tegra X1 T214-chips.

Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat Nintendo ray tracing wil gaan ondersteunen met deze nieuwe Switch-console, gaan er geruchten dat de hardware gebruik zal maken van de DLSS-mogelijkheden van Lovelace. Dit is een technologie die kunstmatige intelligentie gebruikt om afbeeldingen met een hogere resolutie te produceren door een afbeelding van lagere kwaliteit op te schalen. Het is in wezen een middel voor hardware met een lagere specificatie om fraaie grafische afbeeldingen weer te geven, wat op papier perfect lijkt voor zoiets als de Nintendo Switch.

Hoewel geruchten over een nieuw Nintendo Switch-model bijna net zo lang de ronde doen als de console uit is, lijkt de onthulling van Bloomberg dat er een krachtigere iteratie op komst is, legitiem. Naast Nvidia DLSS-ondersteuning, wordt gemeld dat de hardware een snellere CPU en meer geheugen zal hebben, evenals een groter OLED-scherm.

Overigens noemt Nvidia zijn GPU-architecturen naar verschillende historische figuren, waaronder Alan Turing, Alessandro Volta en Andre-Marie Ampere. Lovelace is zo genoemd naar Ada Lovelace, een Engelse wiskundige en protocomputerprogrammeur die leefde tussen 1815 en 1852.