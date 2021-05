Nintendo Switch Pro arriveert mogelijk in september?!

Het is even stil geweest over de veel gespeculeerde Pro-versie van de Nintendo Switch. Volgens een nieuwe rapportage van Bloomberg zal de vernieuwde versie van de hybride console al snel komen!

De website claimt namelijk dat de Nintendo Switch Pro in juli in productie zal gaan en september, uiterlijk oktober in de schappen zal liggen.

De console zal als vervanger van de standaard Switch (dus niet de Switch Lite) in de winkels komen te liggen voor de prijs van 299 euro. Nintendo gaat de console nog voor de E3 aankondigen, zodat uitgevers de kans krijgen om hun games ervoor tijdens de show te laten zien.

Wederom maakt Bloomberg melding van de verbeteringen van de Switch Pro. Zo zou de handheld een scherm krijgen van 7 inch met een 720p Oled scherm. Daarnaast zou deze in staat zijn om 4K resolutie te draaien in Docked modus.

Het is niet de eerste keer dat we 4K in dezelfde zin als Nintendo Switch zien. Nintendo zou volgens geruchten aan ontwikkelaars hebben gevraagd om hun games 4K-ready te maken.

Gelukkig is E3 al om de hoek, dus dat zou betekenen dat Nintendo een deze weken met een onthulling op de proppen moet komen. Houd echter vooralsnog de zoutpot bij de hand! Immers ontkent Nintendo tot op heden alle geruchten over de Switch Pro en zegt zelfs geen hardware in ontwikkeling te hebben.