Nintendo Switch Online expansion geeft toegang tot Nintendo 64 en SEGA Genesis-games

Nintendo komt met een uitbreiding op het Switch Online gedeelte. Deze geeft toegang tot Nintendo 64 en SEGA Genesis games.

De expansion verschijnt in oktober, maar wat het gaat kosten is niet bekend, maar wordt op een later tijdstip bekend. Nintendo heeft laten zien dat bekende Nintendo 64 games als The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Tennis en Lylat Wars speelbaar zijn en ook van de SEGA Genesis een flink aantal games, waaronder natuurlijk ook een Sonic-game. Check voor alle games even de trailer hieronder! Na de lancering van de expansion zullen er namelijk nog veel meer games volgen.

Uiteraard komt er speciaal voor deze games ook bijbehorende draadloze Nintendo 64 en Genesis controllers.