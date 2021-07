Nintendo Switch (OLED-model) – Daar is eindelijk de nieuwe Switch

Het kon eigenlijk ook niet meer lang op zich laten wachten na alle geruchten. Zojuist is de Nintendo Switch (OLED model) aangekondigd.

7 inch OLED scherm

De geruchten van de afgelopen tijd waren zo sterk dat Nintendo eigenlijk wel met een nieuw model moest komen. Vandaag kwam daar vanuit het niets de aankondiging. Een OLED versie met een 7 inch scherm die zowel in handheld als op de televisie te gebruiken is. In de trailer zien de beelden er erg mooi uit op het scherm, dankzij de OLED technologie. Verder bevat deze nieuwe Switch een brede standaard, zodat hij veel steviger staat.

Qua graphics blijft deze Switch op papier hetzelfde ten opzichte van het huidige model. 720p in handheld modus en 1080p via de televisie. Wellicht zullen we verdere verbeteringen pas zien bij uitgebreidere vergelijkingsvideo’s. Daarnaast gaat de batterijduur weer iets langer mee en de standaard capaciteit is uitgebreid naar 64gb. Bekijk hier alle specificaties.

Vanaf 8 oktober ligt de nieuwe Switch in de winkels en gaat mogelijk 350 euro kosten.

Ben jij helemaal enthousiast geworden van de Nintendo Switch (OLED model)? Laat het ons weten in de reacties.