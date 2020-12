Nintendo Switch is ‘halverwege zijn levenscyclus’, aldus Nintendo president

Doug Bowser, president van de Amerikaanse tak van Nintendo, heeft laten weten dat de Nintendo Switch op de helft van diens levenscyclus bevindt. Ook geeft hij een statement over de veel besproken Nintendo Switch Pro.

In een interview met Polygon geeft Bowser het volgende antwoord over vragen over de mogelijke komst van een ge├╝pgraded Nintendo Switch-model: “we denken dat we ons net in het midden van deze levenscyclus op het [Nintendo Switch] -platform bevinden.”

Bowser gaf ook (eindelijk) een definitief antwoord op het gespeculeer over een mogelijke Nintendo Switch Pro door te stellen dat dit niet iets is waar Nintendo in de nabije toekomst op gefocust is. Bowser verklaarde het als volgt:

“Het momentum van de Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite in het vierde jaar is sterk en we denken dat we het traject van een andere typische consolelevenscyclus veranderen. We zullen in de afzienbare toekomst echt blijven steunen op beide platforms en de bijbehorende inhoud, omdat het de symbiotische relatie is die het echte verschil maakt. En daarom is de Nintendo Switch zo gedifferentieerd.”

Om het wat simpeler te stellen, zegt Bowser dat de Nintendo Switch en Lite het nog steeds erg goed doen en er geen dringende reden is om met een verbeterd model op de markt te komen. Vooral niet doordat het nog steeds goede zaken doet en zelfs in een maand waar twee consoles verschenen beter wist te verkopen.

Hiermee lijkt Bowser het gerucht over een Pro-model helemaal van de baan te doen. Eerder dit jaar berichtte Bloomberg dat Nintendo aan ontwikkelaars had gevraagd om hun games 4K ready te maken voor een vernieuwde Nintendo-console. Als de directeur daar niets van weet, kun je er wel vanuit gaan dat dit voorlopig niet in de planning staat.