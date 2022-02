Nintendo Switch is de beste verkochte Nintendo-console

De Nintendo Switch is inmiddels 103.54 miljoen keer over de toonbank gegaan en heeft daarmee officieel de Nintendo Wii van de troon gestoten. Een behoorlijke prestatie! Alleen van de handhelds -de Gameboy en de Nintendo DS- zijn meer exemplaren verscheept.

In het financiële rapport wat Nintendo naar buiten heeft gebracht over het derde fiscale kwartaal, welke eind maart eindigt, worden de indrukwekkende cijfers genoemd. Dit kwartaal zijn er 10.67 miljoen Nintendo Switches verkocht. Dit is onderverdeeld in 3.94 miljoen Nintendo Switch OLED-modellen, 1.34 miljoen Nintendo Switch Lite’s en 5.39 miljoen reguliere Nintendo Switches.

Ook de software van de Japanse uitgever heeft het goed gedaan. Zo is Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl 13.97 miljoen keer verscheept, Mario Kart 8 Deluxe -inmiddels 8 jaar oud- 7.96 miljoen keer verkocht en Mario Party Superstart 5.43 miljoen. In totaal zijn er 29 titels boven de miljoen keer verkocht. Hiervan zijn er 22 van Nintendo zelf en 7 van andere uitgevers.

Ondanks dat er wordt aangegeven dat de uitgavedatums kunnen veranderen, wordt bijvoorbeeld de Breath of the Wild sequel genoemd voor 2022, evenals Splatoon 3 en Bayonetta 3.