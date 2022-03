Column-Nation: vijf jaar Nintendo Switch, hoe nu verder?

Een paar weken geleden was de viering van vijf jaar Nintendo Switch. Een einde lijkt vooralsnog niet in zicht, want de succesconsole van Nintendo maakt overuren. Hoe nu verder?

Even op een rijtje

Op 3 maart in 2017 verscheen de Nintendo Switch. Een combinatie van een handheld en console. Een revolutionair concept, want daarvoor hadden we dit idee nog niet eerder gezien. In ieder geval niet op zo’n grote schaal en met hetzelfde gemak. De Nintendo WiiU deed namelijk wel een poging met de ‘handheld-tablet’. Alleen was deze tablet direct verbonden met een grotere console, waardoor het niet mogelijk was om hem mee te nemen in de trein. Het toilet was soms al te ver qua verbinding. Gelukkig heeft de Nintendo Switch daar geen last van, want de handheld IS de console.

Een handheld en console in één blijkt een gouden combinatie te zijn. Daarbij laten we de specificaties even achterwege, want die lopen gewoon achter op de concurrentie. Dat is ook helemaal geen probleem, want de games spatten met 720p van het kleine scherm af en in full HD op de televisie. Meer lijken gamers niet nodig te hebben. De Nintendo Switch verkoopt als een malle.

En dan de games

Consoles mogen dan wel gewild zijn, zonder topgames staan ze stof te happen. Als ik naar mijn PlayStation 5 kijk, dan zie ik bijvoorbeeld nog geen enkele volwaardige game die deze krachtpatser ten volste benut. Maar goed, dat komt vast nog wel. De Nintendo Switch lanceerde meteen met een gigantische knaller; The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De allereerste grote open-wereld Zelda game. Daar bleef het echter niet bij. Nintendo zorgde vanaf maart 2017 eigenlijk voor een constante stroom aan topgames. Deels geleend van het Nintendo WiiU tijdperk, maar ook grotendeels originele titels. De eerste 20 games uit deze lijst zijn eigenlijk instant-buy games. Stuk voor stuk prachtige games die vrijwel allemaal uit Nintendo’s eigen stal komen (of uit die van The Pokémon Company).

Maar hoe nu verder?

Ik ben heel benieuwd hoe het vanaf nu verder zal gaan met de Nintendo Switch. Het zal voor het eerst zijn dat Nintendo breekt met de traditie om iedere vijf of zes jaar met een nieuwe console te komen. Er zijn op dit moment nog geen plannen voor een compleet nieuw concept. Wel blijven de geruchten over een 4K Switch doorgaan. Het lijkt mij heel waarschijnlijk dat Nintendo hiermee bezig is, maar zolang we geen officieel bericht hebben gekregen blijft het afwachten.

Wat betreft games hoeven we ons voorlopig nog niet echt zorgen te maken. Een langverwacht nieuw deel uit Metroid en Bayonetta ligt op de planken, er komt een vervolg op Breath of the Wild aan en we kunnen ons voorlopig nog even vermaken met Mario Kart 8 Deluxe. De aankondiging om nog eens 48 extra banen uit te brengen kwam voor mij als een welkome verrassing!

Alleen vraag ik mij wel af wat Nintendo nog meer voor ons in petto heeft. Alle franchises zijn ondertussen wel aan bod geweest in een volwaardige 3D variant (BEHALVE DONKEY KONG!). Deze periode voelt daarom een beetje als een kantelpunt in het aanbod. Er is nog genoeg te spelen, maar kan Nintendo blijven zorgen voor een constante stroom aan topgames? En naast de games, is de Nintendo Switch nog steeds zo bijzonder als vijf jaar geleden? Met de komst van Valve’s Steam Deck of de mogelijkheid om Xbox games overal op te streamen, lijkt de Switch terrein te verliezen.

De toekomst zal uitwijzen of het Nintendo gaat lukken om dit succes vast te blijven houden. Aan de verkopen zal het voorlopig in ieder geval niet liggen, want de Nintendo Switch familie verkoopt nog altijd ontzettend goed.