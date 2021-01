Nintendo Switch bundel in Mario kleuren

Er komt een nieuwe Nintendo Switch console uit in Mario kleuren, hoe tof is dat.

Alles in rood of blauw bij deze bundel

Afgelopen jaar en een stukje van dit jaar vieren we nog steeds de 35ste verjaardag van Mario. Nintendo heeft dit op meerdere manieren gevierd, zoals verschillende wedstrijden. Op 12 februari komt er een speciale Nintendo Switch bundel uit, volledig in het teken van Mario. Op de foto’s is te zien dat de Joy-Con grip, het dock en het systeem zelf een andere kleur heeft.

Zou jij de Switch in deze kleur willen hebben?