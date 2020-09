Nintendo Switch breekt nieuw verkooprecord in de VS

Terwijl Sony en Microsoft zich opmaken voor de lancering van hun nieuwe consoles lijkt Nintendo op dit moment het momentum te behouden met de Nintendo Switch.

De verkopen van de VS in augustus zijn namelijk bekendgemaakt en daaruit blijkt dat er in die maand 3,3 miljard dollar aan videogames, hardware en accessoires werd gespendeerd. Nintendo lijkt daar de grootste winnaar van te zijn met onder andere 10 games in de top 20 bestverkochte games.

De totale omzet van Nintendo was namelijk het hoogste ooit in een maand en oversteeg dus de omzet van augustus 2008 (ten tijden van de Wii). Volgens NPD analist Mat Piscatella werden afgelopen maand twee keer zo veel Nintendo Switch consoles verkocht als dezelfde maand vorig jaar.

Het moge wel duidelijk zijn dat de lockdowns ook een reden zijn dat veel mensen aan het gamen slaan, maar Nintendo doet al sinds de lancering van de Switch erg goede zaken. Volgens geruchten wil Nintendo dit momentum onder andere vasthouden door met een Pro-versie van de Nintendo Switch op de markt te komen.

We zijn in ieder geval benieuwd of de komst van de nieuwe consoles nog wat aan dit momentum van Nintendo kunnen doen. Hoe denken jullie dat Nintendo het beste dit succes kan uitbreiden? Laat het ons vooral weten in de reacties!