Nintendo strikt nieuwe beroemdheid voor reclame

Nintendo heeft opnieuw een reclame met een beroemdheid erin uitgebracht. Deze keer met Annie Murphy, bekend van bijvoorbeeld Schitt’s Creek.

Beroemdheden aan de lopende band

Het lijkt erop alsof Nintendo een nieuwe marketingtechniek heeft ontdekt; Switch reclames met een beroemdheid erin. In november zagen we Brie Larson en Serena Williams ook al verschijnen. Wie zou jij graag Mario Kart 8 Deluxe willen zien spelen? Of Ring Fit Adventure?

Beroemdheden in reclames zijn trouwens niet altijd een groot succes en soms juist wel. Kijk maar naar onze Melig op Zondag van een tijdje geleden.