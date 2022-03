Nintendo stopt met verkopen games en consoles in Rusland

Ook Nintendo gaat (voorlopig) geen handel meer drijven in Rusland. Opmerkelijk detail is dat Nintendo dit niet lijkt te doen vanwege de aanval in Oekraïne.

In een verklaring laat Nintendo weten dat het geen handel meer in Rusland drijft, vanwege distributie en het logistieke geregel. In de verklaring schrijft ‘Big N’:

“We hebben besloten om te stoppen met het verschepen van alle Nintendo-producten naar Rusland voor de nabije toekomst. Dit doen we vanwege de aanzienlijke wisselvalligheid rond de logistiek van het verschepen en distribueren van fysieke goederen. Daarbuiten is de eShop in Rusland nog steeds in onderhoud. Er zijn geen transacties met Roebel, de munteenheid in Rusland, meer mogelijk door de betalingsprovider.”

Het is opmerkelijk, aangezien andere bedrijven, zoals CD Projekt Red wel hebben laten weten achter de mensen in Oekraïne te zullen staan. Vanuit de game-industrie wordt er ook bakken geld opgehaald voor de vele slachtoffers, net als de vele vluchtelingen.