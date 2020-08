Nintendo showt 12 games die naar de Switch komen tijdens mini Direct

Nintendo heeft vanmiddag, als verrassing, een mini Direct online geknald. Daarin liet het bedrijf 12 games van partners zien die naar de Nintendo Switch komen.

De nieuwste Nintendo Direct Mini: Partner Showcase was de tweede in een reeks Partner Showcases die dit jaar zullen worden uitgezonden en is mede mogelijk gemaakt door de voortdurende support van de ontwikkelaars- en publicatiepartners van Nintendo. De presentatie toonde een breed scala aan games die naar de Nintendo Switch komen, waaronder titels van Ubisoft, SQUARE ENIX en Harmonix, waarin spelers kunnen dansen, de maat van de muziek moeten aanhouden, beats kunnen maken en meer.

De hele Nintendo Direct Mini: Partner Showcase augustus 2020-video is opnieuw te bekijken op het YouTube-kanaal van Nintendo.

Een greep uit de hoogtepunten van de video:

• Kingdom Hearts Melody of Memory: In dit muzikale avontuur van Square Enix, dat zich afspeelt in de wereld van Kingdom Hearts, moeten spelers het ritme van de muziek aanhouden en magische spreuken gebruiken om vijanden aan te vallen. De game beschikt over diverse spelstanden, waaronder Memory Dive, waarin spelers in levels uit oude herinneringen kunnen spelen, en Boss Battle, waarin spelers het met speciale aanvallen opnemen tegen angstaanjagende eindbazen. Door levels uit te spelen worden spelers beloond met filmpjes en muziekstukken, zodat ze memorabele momenten van hun reis kunnen herbeleven. Naast de lokale* en online** multiplayerstanden is er ook een nieuwe spelstand die exclusief is voor de Nintendo Switch-versie van de game. Deze Free-For-All-stand bevat lokale multiplayeractie voor tot wel acht spelers. Spelers kunnen bovendien een hoofdstuk uit KINGDOM HEARTS beleven vanuit het perspectief van het populaire personage Kairi. ,Kingdom Hearts melody of Memory wordt later dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• FUSER: Harmonix, de studio achter Rock Band™, komt met FUSER™, een digitaal muziekfestijn waarin spelers de volledige controle hebben over de muziek. In de nieuwe evolutie van muzikaal gamen combineren spelers elementen uit liedjes van enkele wereldberoemde artiesten om alleen of met vrienden klinkende mixes te maken. FUSER wordt dit najaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK: Twee games uit de Taiko no Tatsujin-serie komen in één collectie naar de Nintendo Switch. Beleef twee geweldige RPG-avonturen met Don-chan door naar de toekomst te reizen of de wereld te redden van vreemde gebeurtenissen. Neem het in ritmische gevechten op tegen vijanden door combo’s aaneen te rijgen met krachtige taiko-drums. Trommel monsters op als bondgenoten, bekijk de persoonlijkheid van elk monster en stel een formidabel team samen om sterke vijanden te verslaan. Voor spelers die gewoon lekker met de muziek willen meespelen, is er ook een rhythm-stand beschikbaar. Deze collectie bevat meer dan 130 liedjes. TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK wordt deze winter uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• World of Tanks Blitz: In deze epische, gratis te spelen online-multiplayergame kunnen spelers meer dan 350 unieke en gedetailleerd uitgewerkte gevechtsvoertuigen besturen. Zeer nauwkeurig nagemaakte historische voertuigen, experimentele tanks gebaseerd op blauwdrukken van beroemde technici en gepantserde monsters uit bekende alternatieve werelden – in deze game staan ze allemaal op het slagveld! World of Tanks Blitz is nu te downloaden op de Nintendo Switch. Nieuwe spelers die vóór 9 september inloggen op World of Tanks Blitz op de Nintendo Switch, kunnen een gratis geschenk ophalen in de in-game winkel, met daarin een T2 Medium tank, drie dagen toegang tot een premium-account, 1000 gold (in-game valuta) en een exclusieve avatar.

• Big Rumble Boxing: Creed Champions: Maak in deze game carrière in de bokswereld en deel rake klappen uit aan enkele van de beste fictieve boksers ooit, zoals Rocky Balboa, Adonis Creed en Viktor Drago. Duik in een verhaal waarin jij de absolute underdog bent en beleef verhaalgedreven interacties, ga loodzware gevechten aan met intuïtieve besturing en leer keiharde vechttechnieken onder de knie te krijgen. Daarnaast kun je aan je boksvaardigheden werken in klassieke Rocky-trainingmontages. In de Freeplay-stand kun je vechten als Rocky Balboa, Adonis Creed en andere vechtlegendes uit de Rocky- en Creed-franchises, waaronder Apollo Creed, Ivan en Viktor Drago, en Clubber Lang. De game beschikt tevens over een lokale multiplayerstand*, dus je kunt het ook direct tegen je vrienden opnemen in spectaculaire bokswedstrijden. Betreed de ring in Big Rumble Boxing: Creed Champions, dat in het voorjaar van 2021 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Collection of SaGa FINAL FANTASY LEGEND: De eerste drie games in de SaGa-serie – FINAL FANTASY Legend, FINAL FANTASY Legend II en FINAL FANTASY Legend III – werden oorspronkelijk uitgebracht voor de Game Boy en komen nu als collectie naar de Nintendo Switch. Navigeer door fantasiewerelden en vecht tegen monsters, pas je personages aan, verken steden, baan je een weg door dungeons en meer. De game beschikt over een snelle stand en andere handige functies, terwijl de charme van de originele games behouden is gebleven. Ter ere van het 30-jarig bestaan van de serie is er ook een speciale jubileumsong inbegrepen. Spelers die op zoek zijn naar een ware retro-ervaring, kunnen de Joy-Con-controllers losmaken en het Nintendo Switch-systeem verticaal houden om het gevoel van de originele Game Boy na te bootsen. COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND wordt op 15 december als downloadversie uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Just Dance 2021: De Just Dance-serie is terug met de nieuwste telg in de reeks: 2021. In deze nieuwste game binnen de populaire dansserie kunnen spelers swingen op 40 gloednieuwe nummers, waaronder liedjes van beroemde artiesten zoals “Don’t Start Now” van Dua Lipa en “Feel Special” van TWICE. Spelers kunnen zelfs samen dansen in de coöpstand. Just Dance 2021 wordt op 12 november uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Puyo Puyo Tetris 2: Twee legendarische puzzelgames worden weer verenigd tot de ultieme puzzelgame in Puyo Puyo Tetris 2. Deze kleurrijke nieuwe game bevat alle spelstanden uit het origineel, waaronder de populaire Versus-stand waarin spelers Puyo Puyo tegen Tetris spelen, en de speelse Party-stand met speciale voorwerpen en uitdagingen. De nieuwe Skill Battle-stand introduceert vaardigheden op basis van personages en voorwerpkaarten die kunnen worden uitgerust om het team sterker te maken en het tij in gevechten snel kunnen doen keren. In de Adventure-stand reizen spelers in een nieuw verhaal door de ruimte en nooit eerder geziene dimensies, met een kleurrijk palet aan schattige personages waardoor de kracht van Tetrimino’s en Puyo’s helemaal tot leven wordt gewekt. De uitgebreide Online-stand** geeft spelers de mogelijkheid om wedstrijden te bekijken, of deel te nemen aan wereldwijde gevechten waarin tot vier spelers tegen elkaar spelen om een plekje op de online-ranglijst te veroveren. Puyo Puyo Tetris 2 wordt op 8 december uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Minecraft Dungeons-DLC Creeping Winter: Doorsta een ijzige kou in de Minecraft Dungeons-DLC Creeping Winter. Trotseer nieuwe missies en neem het op tegen meedogenloze zwermen vijanden op een reis om de Wretched Wraith te verslaan in het midden van de storm. Ga op zoek naar de bron van het kwaad en ontdek nieuwe wapens, bepantsering en artefacten wanneer deze DLC in september ijskoud wordt geserveerd op de Nintendo Switch.*** Op 8 september wordt er een gamecardversie van de Minecraft Dungeons Hero Edition uitgebracht, met daarin de DLC van Creeping Winter en Jungle Awakens, een Hero Cape, twee skins en een kip als huisdier.

• Jump Force Deluxe Edition: Vorm een team en vecht tegen een gevaarlijke dreiging om de mensheid te redden in Jump Force Deluxe Edition. Kies uit meer dan 50 sterke mangahelden uit One Piece, Dragon Ball, Naruto en meer. Vecht in verschillende spelstanden, waaronder onlinestanden en een lokale tag-teamstand die exclusief voor de Nintendo Switch-versie is. Jump Force Deluxe Edition, inclusief Characters Pass 1, slaat zich op 28 augustus een weg naar de Nintendo Switch.

• Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition: In deze geremasterde versie van de klassieke coöp-actie-RPG staat je een groots avontuur te wachten. Deze nieuwe versie van Final Fantasy Crystal Chronicles bevat nieuwe dungeons en wapens, verbeterde graphics en nog veel meer. Vorm online een team met vrienden of met andere spelers in een party-matchmakingsysteem om samen tegen vijanden te vechten en nieuwe avonturen te beleven. FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition arriveert op 27 augustus op de Nintendo Switch.

• Captain Tsubasa: Rise of new Champions: Lap de voetbalregels aan je laars in Captain Tsubasa: Rise of new Champions. Voer krachtige offensieve en defensieve acties uit om het voordeel naar je hand te zetten in spectaculaire wedstrijden. Pas personages aan, stel een droomteam samen en neem lokaal en online deel aan wedstrijden. Schiet en scoor in CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, dat op 28 augustus wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

In de toekomst wordt meer informatie gegeven over de volgende Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.