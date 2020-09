Nintendo produceert dit fiscaal jaar dertig miljoen Switch-consoles

De Nintendo Switch is nog altijd niet aan te slepen. Vandaag komt een artikel naar buiten waarin namelijk wordt gesproken over de productie van Nintendo’s console, die dit fiscaal jaar oploopt tot dertig miljoen consoles. Daarnaast bespreken verschillende bronnen een sappig 4K-geruchtje over de Switch.

In het artikel van Bloomberg valt te lezen dat de productie van de Switch flink wordt verhoogd. De console is momenteel niet aan te slepen, dus wordt de productie dit fiscaal jaar opgekrikt naar 30 miljoen exemplaren. Voor het huidige fiscaal jaar, dat op 31 maart 2021 afloopt, werd de productie eerder opgevoerd tot 25 miljoen consoles. Dit is volgens Nintendo echter niet genoeg om aan de vraag van consumenten te voldoen.

Verder zegt Bloomberg verschillende verhalen te horen over een krachtiger Switch-model. Die verhalen komen allemaal van mensen die bekend zijn met Nintendo’s strategie. Zij vertellen allemaal dat Nintendo volgend jaar een krachtiger Switch-model wil uitbrengen, naast een gloednieuwe line-up van first party-games. Om die reden spoort het bedrijf ontwikkelaars aan hun games klaar te maken voor 4K-resolutie. Verwacht wordt dat die games ook gewoon speelbaar blijven op de huidige Switch-modellen.

Neem het bovenstaande vooralsnog met een korreltje zout, want Nintendo heeft de informatie niet bevestigd. Toch is ondergetekende benieuwd naar jouw mening. Ga je een eventuele Switch Pro in huis halen? Of ben je vooralsnog tevreden met de huidige Switch of de Switch Lite? Drop een comment onder dit nieuwtje met je mening!