Nintendo pakt de Switch OLED uit

Met nog iets meer dan een week te gaan voor we zelf met de Nintendo Switch OLED aan de slag kunnen, laat Nintendo vast zien wat je allemaal kunt verwachten van de verpakking.

In de video pakken Kit en Krysta, van de show Nintendo Minute, de doos van de Nintendo Switch OLED uit. Ze laten zien wat er allemaal in zit en testen een aantal onderdelen uit, zoals het nieuwe dock en de verstelbare standaard. Ook bespreken ze het apparaat en klikken ze de nieuwe Joy-Cons er in, een leuke blik op de nieuwe variant.

De Nintendo Switch OLED komt op 8 oktober uit en is verkrijgbaar voor €399. De vernieuwde console beschikt over een 7 inch display, ten opzichte van de 6.2 op het origineel, en is het een OLED display. Het geheugen is uitgebreid naar 64GB en het nieuwe dockingstation beschikt over een ethernet-aansluiting.