Nintendo niet geïnteresseerd in overname studio’s

Nintendo ziet dat Sony en Microsoft een oorlog voeren qua overname van studio’s, maar ziet er vooralsnog geen reden om in hetzelfde bootje te stappen.

Tijdens een Q&A met investeerders laat Nintendo president Shuntaro Furukawa weten liever in hun eigen studios te investeren om zo het “DNA van het bedrijf te behouden”, dan andere ontwikkelaars over te nemen.

“Ik kan me echt moeilijk voorstellen welke van de groten ze zelfs maar zouden kunnen kopen. Nintendo zal altijd Nintendo blijven. Het bedrijf heeft altijd vertrouwd op first-party games en ik zie geen reden waarom ze zouden moeten veranderen. Ons merk is gebouwd op producten die met toewijding zijn gemaakt door onze medewerkers, en het zou geen pluspunt zijn voor het bedrijf om een ​​groot aantal mensen in onze groep te hebben die geen Nintendo-DNA bezitten.”

Nintendo heeft overigens wel vaker (in samenwerking) met andere ontwikkelaars gewerkt. Zo heeft Bandai Namco meegeholpen met de recente Super Smash Bros-games en heeft Mercury Steam het goed ontvangen Metroid Dread ontwikkeld.

‘The Big N’ liet vorig jaar al weten 870 miljoen dollar in haar eigen ontwikkelaars te zullen investeren en alleen overname van andere ontwikkelaars zou overwegen als ze technologie kunnen bieden die zij zelf niet kunnen (na)bouwen.

De laatste keer dat Nintendo een studio overnam was in januari 2021 en dat ging om Next Level Games. De studio had al jarenlang met Nintendo samengewerkt en maakte daardoor zo goed als deel uit van het DNA van het bedrijf.

Overigens was 2021 een goed jaar voor Nintendo, want de Switch werd door de verkopen van vorig jaar de bestverkopende console ooit van het bedrijf.