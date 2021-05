Nintendo leert ons programmeren met Gamestudio

Nintendo heeft zojuist een nieuwe game aangekondigd; Gamestudio. Als je altijd al de basis hebt willen leren van programmeren kan dit een aanrader worden.

Onverwachte aankondiging van Gamestudio

Vandaag verscheen daar vanuit het niets Gamestudio. Een game waarmee Nintendo probeert om de basis uit te leggen van programmeren. Daarbij is de codetaal weggelaten en vervangen door acties en reacties. Het principe is daarmee eigenlijk heel simpel. De A-knop kan bijvoorbeeld gelinked worden aan de actie ‘springen’.

Gamestudio heeft veel potentie, hopelijk gaan we hier in de toekomst meer van zien. Zelf een game maken is toch het allermooiste wat er is? De game die wordt ontwikkeld en uitgegeven door Nintendo zelf verschijnt op 11 juni op de Nintendo Switch.